На Донбассе из минометов открыли огонь по украинским позициям [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 19 апреля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины". Боевых потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.
Так, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Южное из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Майорска российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также отмечается, что недалеко от Песок противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы. А возле Зайцево боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
По состоянию на 7:00, 20 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – недалеко от Золотого-4, где боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.
Ранее "Подробности" писали о том, сколько Украина потеряла из-за войны на Донбассе. По подсчетам экспертов, в период с 2014 по 2018 год из-за боевых действий в Донецкой и Луганской областях наша страна потеряла минимум $51 млрд. В 2018 году потери специалисты оценивают в $13,5 млрд.
Если за последние два года эта сумма не уменьшалась, то можно предположить, что с начала военной агрессии и оккупации части Донбасса потери Украины составляют $78 млрд.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 19 апреля, вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
В понедельник, 19 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза призвал ввести секторальные санкции против России
За прошедшие сутки, 13 апреля, на Донбассе вооруженные формирования России пять раз нарушали режим прекращения огня
Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года
С начала суток, 13 апреля, на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие