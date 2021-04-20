За минувшие сутки, 19 апреля, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины". Боевых потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

Так, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Южное из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Майорска российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также отмечается, что недалеко от Песок противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы. А возле Зайцево боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00, 20 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – недалеко от Золотого-4, где боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.

Ранее "Подробности" писали о том, сколько Украина потеряла из-за войны на Донбассе. По подсчетам экспертов, в период с 2014 по 2018 год из-за боевых действий в Донецкой и Луганской областях наша страна потеряла минимум $51 млрд. В 2018 году потери специалисты оценивают в $13,5 млрд.



Если за последние два года эта сумма не уменьшалась, то можно предположить, что с начала военной агрессии и оккупации части Донбасса потери Украины составляют $78 млрд.

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