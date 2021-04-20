Революція у футболі. Провідні клуби Європи створюють свій елітний чемпіонат. Таке рішення викликало хвилю обурення та критики. Чому команди називають зрадниками і що стало причиною заснування Суперліги - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

"Скажи "ні" - Суперлізі". Цей банер пролітає над стадіоном в англійському Лідсі. Місцеві футболісти саме готуються до матчу з Ліверпулем. Це один із клубів, який вирішив долучитися до нового футбольного проєкту "Супер Ліга". Щоправда, для самих футболістів це стало несподіванкою.

Юрген Клопп, менеджер футбольного клубу "Ліверпуль":

Власники клубу ніколи не пояснюють таких рішень і не питають у мене дозволу. Я сам лише дізнався про цю новину. Команда до цього ніяк не причетна, але люди ставляться до нас, ніби ми винні.

Із 12 учасників нового чемпіонату - половина це англійські клуби Прем'єр-ліги. Окрім Ліверпуля, це Манчестер Юнайтед, Манчестер-Сіті, Челсі, Арсенал та Тоттенгем. Ще три - італійські Мілан, Інтер та Ювентус. А також три іспанські - Атлетіко Мадрид, Барселона та Реал Мадрид. Ще три клуби приєднаються пізніше. Вони стануть основою Суперліги.

Флорентіно Перес, голова Суперліги, президент клубу "Реал" (Мадрид):

Тенденція до зменшення глядачів спостерігається вже давно. Тож ми розуміли, що мусимо щось зробити, і пандемія показала нам, що діяти потрібно терміново. Ми всі збанкрутіли, клуби втратили мільйони. Футбол мусить розвиватися, так само як будь-яка інша сфера, люди та менталітет.

Такий підхід обурив Міжнародну федерацію футболу, УЄФА, керівництво вищих ліг та асоціації вболівальників. Мовляв, творці Суперліги лише хочуть заробити. А новий чемпіонат за участі елітних команд заважатиме розкладу інших змагань і взагалі зробить їх менш цікавими.

Александер Чеферін, президент УЄФА:

Я хотів би звернутися до власників деяких англійських клубів. Панове, ви припустилися величезної помилки. Одні скажуть, що це жадібність, інші - зневага, зарозумілість, хитрість або цілковите незнання англійської футбольної культури, але насправді це не має значення. Важливо те, що ще є час передумати.

ФІФА погрожує, що клуби-зрадники дискваліфікують з усіх турнірів, а гравці Суперліги не зможуть виступати за свої збірні. Щоправда, навряд чи ці погрози втілять у життя. Адже йдеться про дуже впливові команди з мільйонами вболівальників.

А відмовлятися доведеться від багатьох гравців-легенд, як, приміром, Кріштіану Роналду. Португальська збірна навряд чи захоче втрачати зоряного нападника. Футбольні асоціації обіцяють судитися із засновниками Суперліги. Щоправда, більшість експертів погоджується: дороги назад вже немає. Чутки про створення елітної ліги ходили понад 20 років. І ця новина не мала стати несподіванкою.