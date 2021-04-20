Стягивание войск России: СНБО готовит разные сценарии реагирования [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовит разные сценарии реагирования на стягивание войск России к границам Украины. Ситуация мониторится круглосуточно.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на встрече с главой Бюро нацбезопасности Польши Павелом Солохом, передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что стороны обсудили обстановку в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации гибридной агрессии России и обострения на линии разграничения на Донбассе, а также ситуации в оккупированном Крыму.
По словам Данилова, Россия накопила большое количество войск на границе для провокаций, группировка насчитывает десятки тысяч военнослужащих.
"Мы мониторим ситуацию круглосуточно и разрабатываем различные сценарии реагирования", - сказал он, добавив, что украинская армия образца 2014 и 2021 - это совершенно разные армии.
Напомним, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель призвала сократить военное присутствие у границ Украины.
по теме
Сейчас Киев готов отражать агрессию как политико-дипломатическим, так и военным путем
В Офисе президента Украины оценили возможные планы президента России Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не боится России
В четверг, 15 апреля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание СНБО
В четверг, 15 апреля, посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад предоставить Украине современное вооружение и немедленно принять ее в НАТО