Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Немецкий канцлер призвала Путина сократить военное присутствие у границ Украины.

Меркель призвала президента России к деэскалации ситуации на Донбассе.

"Меркель потребовала в телефонном звонке с президентом Владимиром Путиным, чтобы Россия сократила военное присутствие у границ Украины", - сообщила пресс-служба канцлера, которую процитировал Reuters.

Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.

Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".