Стягивание войск к границе Украины: Меркель выдвинула Путину требование [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Немецкий канцлер призвала Путина сократить военное присутствие у границ Украины.
Меркель призвала президента России к деэскалации ситуации на Донбассе.
"Меркель потребовала в телефонном звонке с президентом Владимиром Путиным, чтобы Россия сократила военное присутствие у границ Украины", - сообщила пресс-служба канцлера, которую процитировал Reuters.
Напомним, что 30 марта президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры в режиме видеоконференции, на которых обсуждали ситуацию на Донбассе.
Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.
Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".
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