В Украине работают на стартапом по 3D-визуализации мозга в реальном времени и разработкой шлема неинвазивного стимулирования глубоких участков для быстрого лечения патологий, таких как болезнь Альцгеймера, ДЦП, аутизм, рассеянный склероз, депрессия и многие другие.

В своем интервью разработчик и инвестор Евгений Пуля рассказал, что данные технологии смогут стимулировать мозг для концентрации внимания, улучшения зрения, скорости обработки информации нейронами, регенерации рецепторов, пополнению гормонов и другого.

"Стимулируя определенные зоны, отвечающие за память, настроение и концентрацию внимания, человек сможет быстрее и качественнее справляться с любыми задачами. Беря на себя часть функций, которые через несколько лет будет выполнять микрочип Илона Маска Neuralink, наша технология сможет без операций и безболезненно стимулировать глубокие участки мозга, улучшая здоровье и когнитивные способности людей", - сообщил Пуля в интервью РБК-Украина.

Не только лечить больных, но и усовершенствовать здоровых людей

Сегодня над данной разработкой, но с ограниченным функционалом и отсутствием одного из методов стимуляции, работают лишь несколько частных компаний Европы и Южной Кореи, а также государственная компания в США.

По словам создателя проекта, самое сложное - сделать подробную 3D-визуализацию мозга в реальном времени, ведь у каждого человека форма головы индивидуальна. Ультразвуковые датчики необходимо направлять в нужные точки для попадания и интерференции ультразвуковых волн.

"Мы консультировались с ведущими нейробиологами мира. Никто в мире пока не создал такой прибор - нам встречались лишь отдельные датчики, приборы для стимулирования ультразвуком одной-двух зон мозга и при этом с необходимостью делать это вместе с МРТ, а также направлять датчики, настраивая их по 30-60 минут. Мы разрабатываем автоматизированные передвигающиеся датчики для попадания в 10-15 зон мозга", - рассказал Евгений Пуля.

По мнению бизнесмена, человечество вскоре превратимся в цивилизацию нового типа, где все будет меняться на глазах: финансы, медицина, образование, система управления и контроля. Поэтому его команда решила сделать ставку на улучшение медицины и людей до сценария, запланированного Маском и другими гигантами технократизма.