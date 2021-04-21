Володимир Зеленський запросив Путіна зустрітися на Донбасі [ Редактировать ]
Зупинити вбивчу математику майбутніх втрат, доки не пізно закликав український президент - російського. Володимир Зеленський напередодні пізно ввечері записав звернення, в якому запросив Володимира Путіна зустрітися на Донбасі. А українців закликав не боятися й перевіряти інформацію. Адже, попри накопичення російських військ на наших кордонах, українська армія має все необхідне, аби дати відсіч - як на землі, так і в повітрі.
Крім того, на нашому боці Європа, Америка й НАТО. Аби його зрозуміли не лише в Україні, частину звернення Зеленський виголосив російською.
Володимир Зеленський, президент України:
Отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды Президент РФ сказал: если драка неизбежна - нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привезти мир на танке.
Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
по теме
Звернення Володимира Зеленського в Кремлі почули, Путіну оперативно доповіли про пропозицію українського президента
До чого призведе розмова, та чи може бути вона ознакою змін у політиці та настроях американської адміністрації?
Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года
Очільники двох держав проведуть дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною
Під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента Україна Олексій Арестович оцінив можливість вторгнення російських військ в Україну