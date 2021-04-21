Зупинити вбивчу математику майбутніх втрат, доки не пізно закликав український президент - російського. Володимир Зеленський напередодні пізно ввечері записав звернення, в якому запросив Володимира Путіна зустрітися на Донбасі. А українців закликав не боятися й перевіряти інформацію. Адже, попри накопичення російських військ на наших кордонах, українська армія має все необхідне, аби дати відсіч - як на землі, так і в повітрі.

Крім того, на нашому боці Європа, Америка й НАТО. Аби його зрозуміли не лише в Україні, частину звернення Зеленський виголосив російською.

Володимир Зеленський, президент України: