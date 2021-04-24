Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным - Резников [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, как это предложил лидер РФ.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.
По его словам, Зеленский может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в Москве, поскольку Россия является страной-агрессором.
"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение...",- отметил Резников.
Он также добавил, что если такая встреча и состоится, то она должна проходить в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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