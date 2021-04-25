30 апреля заканчивается период, в течение которого в Украине действовал запрет на повышение тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Его могут продлить еще на месяц. Затем тариф на электроэнергию для населения будут повышать, пишет biz.today.ua.

На сегодня тариф на электроэнергию для населения вдвое ниже тарифов для предприятий. Из-за того, что производители электроэнергии регулярно недополучают деньги за свои услуги, их отрасль терпит убытки. А это чревато очень серьезными проблемами для энергетической независимости страны.

Читайте также Годовой тариф на газ: какими будут цены в Украине

Сценарии повышения тарифа на электроэнергию

Первый сценарий - наилучший для потребителей. Кабмин оставит с 1 мая тариф на электроэнергию на уровне 1,68 гривны за КВт*час. Причем такой тариф буде оставаться до конца 2021 года. И лишь затем его начнут повышать.

Второй сценарий - умеренный. Он предполагает, что повышение тарифа на электроэнергию будет уже в этом году. Причем повышаться он будет дважды: с 1 мая и с 1 сентября. Оба раза - на 15%. Это позволит по итогам 2021 года повысить тариф на электроэнергию более чем на 30% по сравнению с тем, который у нас есть сейчас. Таким образом, с 1 сентября он может достичь 2,22 гривны.

Третий сценарий - жесткий. Тариф на электроэнергию поднимут сразу на 30%. Однако поднимут его не с 1 мая, а предположительно со второго полугодия, с 1 июля.

Какой сценарий выберет правительство - пока непонятно. В любом случае власть будет воплощать в жизнь сценарий поэтапного повышения тарифа на электроэнергию до мая 2023 года - пока тариф для бытовых потребителей не станет равным ценам, которые платит промышленность.

Ранее сообщалось, что в Украине могут поднять тарифы на коммуналку. Также мы писали о том, что ждет украинцев в апреле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.