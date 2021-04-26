Львов вышел из "красной" зоны карантина [ Редактировать ]
Львовская область, в том числе и Львов, с 26 апреля не в "красной " зоне карантина. Теперь в этом регионе действуют ограничения "желтой" зоны.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Таким образом в регионе ослабили карантин. В "желтой" зоне разрешено:
- работа ресторанов, кафе, баров, столовых и прочих заведений питания с 7:00 до 24:00 (исключение - заказы "на вынос" и доставки);
- проведение массовых мероприятий при участии максимум одного человека на 4 кв.м;
- проведение официальных спортивных мероприятий со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра (при размещении зрителей стоя);
- работа учебных заведений (но проводить массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы или класса и в присутствии других посетителей запрещено);
- перевозки только сидячих пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;
- деятельность спортивных залов, фитнес-центров, но максимум одного посетителя на 10 кв.м., в бассейнах - максимум 4 человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп.
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