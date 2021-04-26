В Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости COVID-19 [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 5 062 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- заболело - 5 062 человек;
- летальных случаев - 195;
- выздоровело - 6 910 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 030 333 человек;
- выздоровело - 1 579 438 человек;
- летальных исходов - 42 518;
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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