В Украине за минувшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 5 062 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За минувшие сутки:

заболело - 5 062 человек;

летальных случаев - 195;

выздоровело - 6 910 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 030 333 человек;

выздоровело - 1 579 438 человек;

летальных исходов - 42 518;

Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.

Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.

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