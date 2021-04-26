В ОП заявили, что не собираются приглашать Путина в Киев [ Редактировать ]
В Офисе президента не намерены приглашать президента России Владимира Путина в Киев, даже после того, как он отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на Донбассе.
На Банковой считают гипотетическое приглашение в Киев некорректным. Об этом в интервью изданию liga.net сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Нет, я считаю это некорректным", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о готовности пригласить Путина в Киев.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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