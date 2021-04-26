США назначат спецпредставителя на Донбассе [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Это один из шагов поддержки США. Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.
По его словам, также обсуждается более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере и "плюс поддержка Соединенными Штатами получения Украиной ПДЧ".
"Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился", - сообщил он.
Ермак отметил, что решение по спецпредставителю может быть принято быстро.
Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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