"Объективно слабеющая держава": глава MI6 предрек России упадок [ Редактировать ]
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Глава британской спецслужбы MI6 Ричард Мур назвал Россию "страной, приходящей в упадок". Такое заявление прозвучало в интервью газете The Sunday Times.
Россия - объективно слабеющая держава, в экономическом и демографическом плане. Она является чрезвычайно сложным местом. И ясно, что обращение с Алексеем Навальным, как мы видели с тысячами протестующих на улицах не только Москвы - ряда городов, показывает, что есть доля недовольства мистером Путиным.
Комментируя недавнюю эскалацию на границе с Украиной и стягивание туда войск, Мур заявил, что Британия и США предупредили Москву о "серьезных последствиях", если вторжение будет продолжено.
Русским абсолютно ясна позиция Великобритании по этому вопросу. И они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу.
Напомним, что Соединенное Королевство отправит свои военные корабли в Черное море, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.
К берегам Украины отправится эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23. Они отделятся от авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море. В украинских водах они должны появиться в мае.
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