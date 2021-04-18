Великобритания отправит военные корабли в Черное море для поддержки Украины - СМИ [ Редактировать ]
Великобритания отправит военные корабли Королевского флота в Черное море. В украинских водах они должны появиться в мае. Об этом сообщает газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве.
Сообщается, что ввод кораблей в украинские воды призван продемонстрировать солидарность с Украиной и союзниками по НАТО.
Отправить в Украину планируют один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат Type 23. Они отделятся от авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.
Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого находятся вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики F35B. Однако королевский авианосец останется в Средиземном море, поскольку нахождения судов такого типа в Черном море не разрешается международным соглашением.
Также отмечается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания будет готова направить в регион и другую военную технику.
Ранее сообщалось, что США передумали посылать военные корабли в Черное море. 10 апреля ракетные эсминцы Donald Cook и Roosevelt ВМС США вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Их прибытие ожидалось 14-15 апреля.
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