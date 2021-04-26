В понедельник, 26 апреля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал заявление о Донбассе в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Talk на тему "100 дней президента Джо Байдена".

Так, он считает, что с перспективой деэскалации на российско-украинской границе перед "нормандским саммитом" стоит задача вернуться к вопросам реализации "минских соглашений". Иначе, по его мнению, Донбассу грозит замороженный конфликт.

"Нормандский формат" и "минский процесс" находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские соглашения вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить.

По его мнению, работа в "нормандском формате" и "минском процессе" не находится на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается.

Маас отметил, что именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках "нормандского формата" и "минского процесса".

Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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