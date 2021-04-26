Принятия дополнительных мер контроля за соблюдением "режима тишины" на Донбассе, которые были предложены украинской стороной, станут важным шагом для установления мира. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов.

"Мы, украинская сторона неоднократно предлагали совершенствовать координационный механизм контроля за тем, кто нарушает тишину, кто ведет огонь, кто убивает. Нам постоянно говорили, что нынешний механизм - не совершенен. Поэтому я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года...", - заявил Кравчук.

Также он отметил: "На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты для обсуждения. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это раз. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа".

По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа с учетом предложений 27 апреля. Если подгруппа придет к положительному выводу, его обсудят еще раз в общей ТКГ 28 апреля, после чего примут, пояснил Кравчук.

"Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе", - заключил он.

Ранее сообщалось, что Кравчук сделал резкое заявление в адрес Кремля. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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