Кросівки Каньє Веста продали за два мільйони доларів [ Редактировать ]
Кросівки за майже два мільйони доларів пішли з молотка аукціонного дому Сотбіс. Взуття раніше належало американському реперові Каньє Весту. 2008 артист з'явився у них на церемонії вручення премії Grammy.
Пізніше кросівки продали на підтримку однієї з лікарень штату Орегон. І до останнього вони зберігалися у приватній колекції.
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