2008 артист з'явився у них на церемонії вручення премії Grammy

Кросівки за майже два мільйони доларів пішли з молотка аукціонного дому Сотбіс. Взуття раніше належало американському реперові Каньє Весту. 2008 артист з'явився у них на церемонії вручення премії Grammy.

Пізніше кросівки продали на підтримку однієї з лікарень штату Орегон. І до останнього вони зберігалися у приватній колекції.