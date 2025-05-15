Американського співака та актора Кріса Брауна затримали у британському місті Солфорд. Його підозрюють у нападі на музичного продюсера Ейба Діау у лондонському нічному клубі.

Кріса Брауна затримали в ніч проти 15 травня у п'ятизірковому готелі Lowry, передає The Guardian. Артист приїхав до Сполученого Королівства, щоб провести 10 концертів у рамках свого туру.

Напад на Ейба Діау стався у лютому 2023 року. Кріса Брауна підозрюють у тому, що він кілька разів вдарив продюсера пляшкою, а також побив його руками та ногами.

Ейб Діау повідомляв, що подав цивільний позов проти співака з вимогою відшкодувати $16 млн. За його словами, після нападу він міг ходити лише з милицями.

36-річний Кріс Браун очолював чарти Billboard 100 з піснею "Run It!" та Billboard 200 з альбомами FAME та Fortune.

У 2009 році суд засудив артиста до п'яти років умовного позбавлення волі за побиття співачки Ріанни, з якою він тоді зустрічався.

У 2017 році Кріса Брауна також затримали за підозрою у нападі на чоловіка у нічному клубі у Флориді.