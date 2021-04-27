Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей. Страстная неделя в 2021 году продлится с 26 апреля по 1 мая.

Каждый день Страстной седмицы называется Великим, имеет особый духовный смысл и посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.



Великий или Чистый четверг попадает на 29 апреля. В этот день вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, молитва сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды.



Верующие связывают этот день с обновлением и всепрощением перед казнью Иисуса. В Великий четверг до восхода солнца нужно умыться и искупаться – символически очиститься от грехов. Также важно сходить в храм на исповедь и принять причастие.



В этот день начинают активно готовиться к Пасхе:

проводят генеральную уборку,

устраивают стирку,

выбрасывают все ненужное и старое.

Люди верили, что большая уборка в доме поможет избавиться от негатива и плохих мыслей.

Кроме того, в Чистый четверг трижды пересчитывали все деньги, которые есть в доме: до восхода солнца, в полдень и после заката. Считалось, что после этого целый год в семье будет достаток и благополучие.



Главная традиция Чистого четверга – выпечка пасхальных куличей и покраска яиц. Качеству выпечки придавали большое значение: если кулич получался пышным – ждали счастливого и благополучного года, если черствым – болезней и неудач.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Великий четверг нельзя давать в долг и отдавать в пользование что-то из своих вещей – тем самым можно лишиться достатка и счастья.

Запрещено употребление алкоголя и шумные праздники.

Что нужно сделать в Чистый четверг

Чтобы снять с себя порчу, нужно умыться до заката, приговаривая: "смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым четвергом снимается".

От частых ссор в семье брали хлеб, сыпали на него соль и говорили: "солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю".

Чтобы избавить дом от злых духов и другой нечисти, можно зажечь веточки можжевельника.

Чтобы надолго сохранить красоту, здоровье и цветущий вид нужно умыться водой из таза, в который предварительно бросили серебряную ложку, украшение или монетку.

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