У Верховній Раді хочуть відправити у відставку Максима Степанова [ Редактировать ]
Провалив боротьбу з коронавірусом - на вихід. У Парламенті ширяться чутки про можливу відставку Міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Нібито це рішення нардепи можуть ухвалити вже цього четверга. Та поки - все на рівні кулуарних розмов.
А от про депутатські рішення - розкаже Ксенія Барвіненко.
Новий тиждень у парламенті - старі турботи. На порядку денному, як і у попередньому місяці - земельний законопроєкт. Тож вже за традицією обранці після пленарного засідання призначають позачергові. Сьогодні хочуть примусити Кабмін активніше боротися з коронавірусом.
Ірина Геращенко, народна депутатка, "Європейська солідарність":
Країна не отримує вакцини, коли у нас провал з вакцинуванням, коли лікарні забиті, але немає безкоштовних ліків, є дефіцит кисню, і ми отримуємо численні скарги лікарів щодо невиплат цих обіцяних 300% ковідних, так званих, це потребує реакції.
Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":
У постанові справедлива оцінка і щодо наявності кисню, я кого немає в лікарнях, і щодо відсутності тестів, яких не було дуже довгий час і щодо вакцинації.
Відповідальність за провалену боротьбу з ковідом - обранці хочуть покласти на Кабмін та профільне міністерство. Але деякі депутати хотіли
Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина":
Заслухати уряд, в присутності президента і задати ключові питання, я зараз пригадую останню годину запитань до уряду де міністр Степанов чітко конкретно звинуватив уряд звинуватив уряд в тому що йому недостатньо дають можливості для запровадження тих чи інших програм.
А от у монобільшості проблем не бачать, впевнені - Кабмін працює на повну потужність.
Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":
Приймати будь-які рішення на рівні верховної ради і давати свою політичну оцінку безперечно, знову ж таки - опозиція займається своєю звичною справою - критиканством, але жодним чином це не допоможе вирішити ситуацію, так вона є. МОЗ працює, Кабмін працює.
Ініційовану опозицією постанову в ЗЕ-більшості не підтримали, там кнопки "За" натиснули лише 8 депутатів.
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