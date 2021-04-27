Провалив боротьбу з коронавірусом - на вихід. У Парламенті ширяться чутки про можливу відставку Міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Нібито це рішення нардепи можуть ухвалити вже цього четверга. Та поки - все на рівні кулуарних розмов.

А от про депутатські рішення - розкаже Ксенія Барвіненко.

Новий тиждень у парламенті - старі турботи. На порядку денному, як і у попередньому місяці - земельний законопроєкт. Тож вже за традицією обранці після пленарного засідання призначають позачергові. Сьогодні хочуть примусити Кабмін активніше боротися з коронавірусом.

Ірина Геращенко, народна депутатка, "Європейська солідарність":

Країна не отримує вакцини, коли у нас провал з вакцинуванням, коли лікарні забиті, але немає безкоштовних ліків, є дефіцит кисню, і ми отримуємо численні скарги лікарів щодо невиплат цих обіцяних 300% ковідних, так званих, це потребує реакції.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

У постанові справедлива оцінка і щодо наявності кисню, я кого немає в лікарнях, і щодо відсутності тестів, яких не було дуже довгий час і щодо вакцинації.

Відповідальність за провалену боротьбу з ковідом - обранці хочуть покласти на Кабмін та профільне міністерство. Але деякі депутати хотіли

Сергій Євтушок, народний депутат, "Батьківщина":

Заслухати уряд, в присутності президента і задати ключові питання, я зараз пригадую останню годину запитань до уряду де міністр Степанов чітко конкретно звинуватив уряд звинуватив уряд в тому що йому недостатньо дають можливості для запровадження тих чи інших програм.

А от у монобільшості проблем не бачать, впевнені - Кабмін працює на повну потужність.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Приймати будь-які рішення на рівні верховної ради і давати свою політичну оцінку безперечно, знову ж таки - опозиція займається своєю звичною справою - критиканством, але жодним чином це не допоможе вирішити ситуацію, так вона є. МОЗ працює, Кабмін працює.

Ініційовану опозицією постанову в ЗЕ-більшості не підтримали, там кнопки "За" натиснули лише 8 депутатів.