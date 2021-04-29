Мустафу Найема уволили из "Укроборонпрома" [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что уходит из госконцерна, поскольку после очередной реорганизация его должность сократили. Об этом бывший народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.
После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу.
Мустафа перечислил свои достижения на посту топ-менеджера "Укроборонпрома": закончили инвентаризацию всего имущества, почти на треть увеличили поступления от продажи непрофильных активов, в 3 раза сократили сроки рассмотрения заявок на операции с имуществом, передали в Фонд госимущества 17 предприятий, утративших значение для "оборонки".
Предмет моей особой гордости - первая в истории Концерна инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности.
Напомним, что суд оправдал чеченцев, избивших Мустафу Найема в ходе дорожного конфликта возле Бессарабского рынка в центре Киева.
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