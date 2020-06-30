Шевченковский районный суд Киева полностью оправдал трех участников нападения на бывшего народного депутата Мустафу Найема, которое было совершено 30 апреля 2018 года возле Бессарабского рынка в столице. Их обвиняли по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство, совершенное группой лиц". Об этом сообщил в Facebook защитник Найема, его брат Маси Найем.

Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью.

Дело четвертого фигуранта, Саитова Магомеда-Амина, который и ударил Мустафу, рассматривается отдельно. Сам потерпевший сообщил, что его адвокаты готовят апелляцию на решение суда.

Это проигрыш всех нас, каждого, кто может оказаться в подобной ситуации дорожного беспредела - начиная от простого гражданина и заканчивая самой судьи Голуб. Мы же сделали все правильно, прошли процесс максимально законно и этично. И аполитично. Поэтому теперь мы пойдем в апелляцию. И если понадобится - далее, в Верховный суд и Европейский суд по правам человека.

Напомним, нападение на Мустафу Найема произошло 30 апреля 2018 года около 17:30 возле Бессарабского рынка в центре Киева. Конфликт на дороге перерос в словесную перепалку, после чего народного депутата избили. Трое участников конфликта были задержаны и отправлены под домашний арест. Зачинщик драки успел сбежать в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Азербайджан отказал Украине в экстрадиции Магомеда-Амина Саитова - одного из подозреваемых в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема.