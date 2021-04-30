Блинкен едет в Украину: когда ждать госсекретаря США [ Редактировать ]
Уже на следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину. Эту информацию подтвердил политик в интервью в программе "60 минут" на CBS News.
В интервью Блинкен подтвердил, что прилетит в Украину уже на следующей неделе.
Блинкен говорит, что президент России Владимир Путин отозвал в последние несколько дней часть из более чем 100 000 военнослужащих, которых он собрал на границе с Украиной.
На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась.
Он также сказал, что не может утверждать, что отступление российских войск от украинских границ гарантирует полную безопасность Украине.
То, что мы видели в последние несколько дней (отведение войск, - ред.), это, по-видимому, решение отвести некоторые из этих сил, и мы видели, как некоторые из них фактически начали отступать.
Блинкен говорит, что намерения Путина предугадать невозможно.
Я не могу сказать вам, что мы знаем намерения Путина. Есть множество вещей, которые он мог бы сделать или не делать.
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.
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