Во вторник, 13 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе. Детали встречи госсекретарь сообщил в Twitter.

Так, Энтони Блинкен написал:

Я встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Во время переговоров с Кулебой Блинкен выразил обеспокоенность в связи с действиями России на границе с Украиной.

Кроме того, Блинкен и Кулеба обсудили важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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