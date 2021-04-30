На Житомирщині бізнесмени нищили природу незаконним розробленням надр [ Редактировать ]
На Житомирщині СБУ заблокувала незаконне розроблення надр. Про це повідомляє пресслужба відомства. Нелегальний бізнес організував колишній депутат Житомирської міської ради.
Лише за останні дев'ять місяців через таку діяльність державі завдано збитків на понад 40 мільйонів гривень. А от розмір шкоди для екології ще встановлюють, бо тепер земельна ділянка відновленню не підлягає.
Трьом фігурантам у справі повідомили про підозру.
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