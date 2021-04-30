Убийство Шеремета: Андрея Антоненко отпустили из СИЗО (видео) [ Редактировать ]
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Шевченковский райсуд Киева отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест музыканта и волонтера Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Антоненко отпустили из-под стражи с обязательством носить электронное средство слежения, то есть браслет. На сегодняшнем заседании прокурор впервые не стал требовать его заключения под стражей, заявив, что полагается на усмотрение суда.
Напомним, что Антоненко провел в следственном изоляторе 1 год и 4 месяца - с декабря 2019 года.
11 августа 2020 года под домашний арест отправили Юлию Кузьменко, которая также фигурирует в деле как обвиняемая.
Третий фигурантке дела - медсестре Яне Дугар - назначена мера пресечения в виде залога.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
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