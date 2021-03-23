Во вторник,23 марта, Шевченковский районный суд Киева продлил фигуранту дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко арест как минимум до 21 мая. Соответствующее решение было принято во время заседания суда.

Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде удержания под стражей Антоненко...по 21 мая. Продлить срок действия...круглосуточного домашнего ареста Кузьменко по 21 мая... Продлить срок действия обязанностей, возложенных на Дугарь... по 21 мая.

Так, суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Антоненко относительно смягчения меры пресечения. Защита Антоненко ходатайствовал об изменении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Отметим, что суд отстранил от дальнейшего рассмотрения дела Шеремета одного из основных присяжных, а именно Юрия Михайленко. Причин этого решения в суде не назвали.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

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