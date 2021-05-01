В Индии при пожаре в больнице погибли 18 пациентов с COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибли как минимум 18 человек, проходивших лечение в коронавирусном отделении. Об этом сообщает газета The Hindustan Times.
По состоянию на 06:30 (04:00 по Киевук) число погибших составило 18. Сразу после пожара было подтверждено 12 смертей.
Огонь удалось ликвидировать в течение часа. Местные жители и пожарные спасли около 50 человек.
За последние сутки в Индии выявили почти 402 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил Минздрав страны. Это новый мировой антирекорд.
Умерли за последние сутки 3,5 тыс. заразившихся. Общее число летальных случаев достигло 211 тыс. Индия остается на четвертом месте в мире по числу смертей и на втором по числу случаев заражения - 19,1 млн.
Рекордные показатели заболеваемости в Индии фиксируются всю последнюю неделю. Власти страны назвали происходящее "штормом": в городах переполнены больницы и крематории. В стране распространяется индийский штамм COVID-19.
Из-за резкого скачка заболеваемости в Индии Украина закрыла границу для прибывающих из этой страны.
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