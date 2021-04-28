Вспышка коронавируса в Индии: в ВОЗ ошеломили жуткой причиной [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что причиной вспышки коронавирусной инфекции на территории Индии стали массовые собрания граждан и более заразные штаммы болезни. Такое заявление сделал официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.
В Организации точно не могут сказать, является ли более заразный вариант инфекции причиной вспышек и смертей от инфекции на территории страны.
Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту.
Отмечается, что люди, у которых диагностировали COVID-19, начали в панике заполнять свободные больничные койки, несмотря на то, что могли лечится дома, так как не имели показаний для стационарного присмотра. Таким образом они оказывали сильное давление на систему здравоохранения.
Читайте также, в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Ученые сообщают, что новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели.
Кроме того, на территории Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией и отсутствием кислорода, будет использован резервный кислород из хранилищ армии. Также будут выведены из пенсии своих военных медиков для привлечения их к борьбе с COVID-19.
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