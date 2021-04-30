Закрытие границы для Индии будет происходить до улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет. Об этом сообщил источник в Министерстве здравоохранения Украины.

"Запрет - до улучшения эпидемической ситуации в Индии, даты нет", - заявил собеседник.

Напомним, Украина закрывает границу для Индии. При въезде в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции, независимо от результатов ПЦР-теста.

Решение о закрытии границы было принято в связи со вспышкой коронавируса в Индии.

Кроме того, на территории Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией и отсутствием кислорода, будет использован резервный кислород из хранилищ армии. Также будут выведены из пенсии своих военных медиков для привлечения их к борьбе с COVID-19.

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