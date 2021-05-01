В субботу, 1 мая, пройдет традиционная церемония схождения благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня.

Как и в 2020 году, действуют карантинные ограничения, поэтому паломники не смогут присутствовать на церемонии, а количество ее участников будет ограничено.

В то же время онлайн-трансляция из Иерусалима будет доступна по всему миру.

В Украине трансляцию схождения благодатного огня будет вести телеканал Интер. Начало — 1 мая в 12.40.

Схождение благодатного огня в 2021 году

Согласно библейскому преданию, апостол Петр стал первым, кому явился благодатный огонь. Войдя в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа после казни, он увидел яркий свет, озаривший гроб.

Огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения. Он появляется в иерусалимском храме ежегодно за день до празднования Пасхи.

Как проходит церемония

Вначале состоится крестный ход, в котором примут участие священники Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Сирийской и Коптской церквей.

Затем в кувуклию (главный алтарь храма Гроба Господня) зайдут патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской церкви. За ними запечатают двери.

Спустя некоторое время патриарх вынесет из кувуклии 33 зажженные свечи — по одной на каждый год земной жизни Иисуса.

Впоследствии от благодатного огня зажигают лампады, которые развозят в разные страны православного мира.

Когда Благодатный огонь доставят в Украину в 2021 году

В 2021 году Благодатный огонь прибудет в Украину вечером 1 мая. Его доставят в аэропорт "Борисполь" специальным рейсом.

Ожидается, что его, согласно традиции, передадут в Свято-Воскресенский храм в Киев, а оттуда – в церкви по всей стране.

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