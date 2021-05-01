Церемонія, до якої щороку прикута увага всього світу. У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Через карантинні обмеження до церкви цього року змогли потрапити лише дві з половиною тисячі вірян. І всі мали сертифікати вакцинації. Решті охочих довелося чекати надворі.

Наш Антон Готліб бачив усе на власні очі. І готовий поділитися враженням.

Біля входу в Старе місто Єрусалиму - поліцейські загородження і підкріплені наряди правоохоронців. І річ не в пандемії. Заходи безпеки посилили через трагедію на горі Мерон, де під час святкування Лаг-Ба-Омер сталася тиснява й загинули 45-ть людей. Тому вхід обмежили. Паломники сваряться з поліцейськими, та нічого не вдієш. Доводиться чекати під палючим сонцем.

Кеті Микадзе, паломниця:

Чего ждем? Всего хорошего, мира, благополучия, здоровья, всем добрым людям. Всех поздравляем. Пока вот ждем еще.

У Храмі гробу Господнього заходи безпеки також посилили. Вхід дозволили двом тисячам осіб. Торік було тільки п'ятдесят. Тим, хто потрапив до середини, можна сказати, пощастило - ніякої тисняви. У до пандемійні роки сюди набивалося по 12 тисяч вірян.

Але саме місце вирішального значення не має - можна почекати і у Яффських воріт, головне, щоб диво сталося. Ось гурт українців готується зустрічати Благодатний вогонь.

Марія Перелигіна, Харків:

Мы каждый год сюда приходим, все время, что здесь находимся и для меня это большая честь находиться здесь и увидеть это чудо, которое сойдет с неба.

Валентина Шеремет, Харків:

Все в ожидании, ждем. Это очень важный для нас праздник, важное событие..

Порядок церемонії не змінюється вже сотні років. Усе починається з шоу, яке щороку влаштовують молоді араби-християни. Вони скандують своєю мовою: "наша віра славна, віра православна".

Єрусалимський патріарх у супроводі Кавасів - арабів, які зображують османських вартових, обходить Кувуклію, місце, де зберігається гроб Господній. Первосвященника обшукують, щоб при ньому не було сірників чи іншого пристрою для добування вогню. І ось він, одягнений тільки в підризник, входить до Кувуклії і двері за ним опечатують. Тепер залишається чекати й молитися.

Біля Яффських воріт вогонь з'являється за кілька хвилин. І буквально розтікається площею. Диво сталося і настає свято Пасхи.

Ні пандемія, ні закриті кордони, ніщо не стало на заваді диву. Благодатний вогонь зійшов! Істинне світло, так його називають священнослужителі, що символізує воскресіння Господнє, прямує з Єрусалима в усі куточки світу.