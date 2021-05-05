У вівторок, 4 травня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та іновацій Юлія Гришина назвала плюси і ризики реформи освіти.

"Коли була прийнята ця постанова Кабміну про такі нові можливості, то багато почали сперечатись і говорити, що ж буде з нашими українськими вишами. Мені хочеться всіх заспокоїти і сказати, що нічого кардинально нового зараз не станеться, тому що у нас і раніше ніколи не було заборонено відкривати філіали іноземних закладів вищої освіти. Але в нас не було чітко прописаного алгоритму. Це можна було робити і це було передбачено в законі України про вищу освіту", - зазначила депутат.

Крім того, вона заявила: "Зараз, враховуючи те, що відкриття кордонів для освіти, розширення європейського простору освіти є однією із передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського, то була напрацьована дана постанова, яка дещо конкретизує взагалі цей процес. За всі ці роки незалежності України у нас немає жодного випадку, коли іноземний заклад вищої освіти відкрив у нас свою філію".

Однак, депутат додала, що цей процес буде важким.

"Це певний виклад для наших закладів освіти, коли ми будемо бачити, як буде працювати в Україні представництво одного із найкращих закладів освіти у світі", - сказала Гришина.