Прискорити темпи вакцинації вимагає Президент. Про це Володимир Зеленський заявив під час селекторної наради з цієї теми.

Він нагадав, що епідемічна ситуація стабілізується вже шостий тиждень поспіль. Проте не завдяки щепленням, адже їх роблять замало. Урядовці кажуть - наразі є можливість за добу вакцинувати 80-100 тисяч українців. А в разі, якщо препаратів буде достатньо - система охорони здоров'я України загалом дає змогу робити до півмільйона ін'єкцій за добу.