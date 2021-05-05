Президент України вимагає прискорити вакцинацію проти коронавірусу [ Редактировать ]
Прискорити темпи вакцинації вимагає Президент. Про це Володимир Зеленський заявив під час селекторної наради з цієї теми.
Він нагадав, що епідемічна ситуація стабілізується вже шостий тиждень поспіль. Проте не завдяки щепленням, адже їх роблять замало. Урядовці кажуть - наразі є можливість за добу вакцинувати 80-100 тисяч українців. А в разі, якщо препаратів буде достатньо - система охорони здоров'я України загалом дає змогу робити до півмільйона ін'єкцій за добу.
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