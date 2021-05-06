"З прагненням посилити партнерство між Україною і США", - так Ентоні Блінкен написав у Twitter напередодні своєї поїздки до Києва. Візит глави американського Держдепу в Україну видався справді насиченим.

Хронологія зустрічей американського гостя від Ірини Баглай.

Робочий сніданок і водночас ділова зустріч. Очільник Держдепу США зустрівся спершу з українськими парламентаріями - спікером і головами фракцій.

Порядок денний візиту Етноні Блінкен визначив, щойно прилетів до Києва - демонстрація підтримки України з боку США в умовах постійної агресії Росії. Тож і з депутатами зосередились саме на цих питаннях. На зустрічі з міністром закордонних справ обговорювали військову підтримку. Раніше Дмитро Кулеба зазначив, що Україна потребує від Штатів систем протиповітряної оборони та антиснайперських технологій. А нині уточнив: йдеться не лише про отримання зброї, а й про готовність її купувати.

З будівлі МЗС делегація рушила до Свято-Михайлівського собору. Предстоятель ПЦУ Єпіфаній звернув увагу гостя на постійні порушення свободи віросповідання на окупованих територіях і наголосив на важливості міжнародної уваги до цього. Дипломати і митрополит Єпіфаній вшанували пам'ять героїв, поклавши квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

Зустріч Ентоні Блінкена з Володимиром Зеленським тривала годину. На підсумковій пресконференції обидва оцінили її як дуже плідну. Президент назвав цей рік фундаментальним у відносинах між країнами. Зазначив, що під час переговорів ішлося про укладання двох міждержавних безпекових угод, як щодо співпраці з НАТО, так і щодо безпеки в Чорноморському та Азовському регіонах.

Володимир Зеленський, Президент України:

Це честь приймати сьогодні делегацію Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера на такому високому рівні - це дуже важливо перш за все для народу України, перш за все для незалежності, перш за все для нашого суверенітету, який починаючи з 2014 року США підтримують. Ми вдячні вам за цю підтримку.

Ентоні Блінкен зауважив, що нині Україна протистоїть двом ворогам - зовнішньому і внутрішньому.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Ми говорили про реформи і про реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які шикуються і виступають проти зусиль України щодо реформування, щодо боротьби з корупцією - до них належать зовнішні сили - такі, як Росія, та внутрішні сили - такі, як олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси нелегітимними засобами. І тому боротьба з корупцією є одним із найважливіших питань для українського народу.

Окремо Блінкен зосередився на скупченні російських вояків на кордоні з Україною. Мовляв, рівень загрози залишається високим. І Сполучені Штати, як партнер України, і далі пильнують за ситуацією. Водночас Вашингтон вітає стриману позицію Києва на тлі провокаційних дій країни-сусіда.

Обговорили й питання будівництва "Північного потоку-2". Держсекретар США назвав цей проєкт загрозливим і таким, що порушує принципи енергонезалежності як для України, так і для Європи.

Через американського гостя - Володимир Зеленський запросив до Києва очільника Білого дому. Президента Байдена чекають у столиці на 30-річчя Незалежності України.