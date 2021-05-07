На Луганщині студенти й викладачі Східноукраїнського національного університету імені Даля винайшли унікальний електромобіль: машина важить 800 кілограмів, має склопластиковий кузов, оснащена електродвигуном та сонячними батареями.

Знайомтеся - це Єва! Перший український електрокар.

Це наша Єва. Це така символічна назва, але це абревіатура - "Електроваген".

Єва вперше їде вулицями свого рідного міста - Сєверодонецька. Автомобіль розробили тут, у лабораторіях і майстернях Східноукраїнського університету імені Володимира Даля.

За полтора года наша машина превратилась из нарисованной на бумаге вот в такой реальный автомобиль.

Наразі Єва - це тільки концепт електромобіля. Тобто його робоча версія. Може рухатися зі швидкістю 80 кілометрів на годину, запас ходу 100 кілометрів. Ясна погода додасть ще 300 - завдяки енергії сонячних батарей. Втім, творці електрокару переконані: машину можна вдосконалити, і вона не поступатиметься відомим зарубіжним моделям. А за окремими параметрами навіть їх випереджатиме.

Зрозуміло, що у нас менші можливості, менші фінансові потужності, ніж у великих закордонних корпорацій, але рівень розробки, те що вона доведена до промислового зразка - це просто вражає, і не тільки мене.

Електромобіль має рамну конструкцію. Кузов виготовлений зі склопластику. Міцний полімер, що не вимагає лакування та не іржавіє. Це здешевить вартість авто. Сонячні панелі на даху й можливість встановлення додаткової електробатареї. Це збільшить пробіг до п'яти сотень кілометрів на одній зарядці. Машина об'ємна. Водій і четверо пасажирів. Розробники запатентували ще й унікальну систему безпеки. Втілили усе на ентузіазмі студентів і науковців.

Ольга Поркуян, ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля:

Люди витрачали просто свій час і свої ресурси для того, щоб зробити цю модель. Ми не сплачували заробітну плату тим, хто на станках зробив там якісь деталі. Тобто це все за рахунок власних резервів.

Віталій Міллер - аспірант університету, живе у Німеччині, працює для концерну BMW. Каже, такі розробки там цінують більше, ніж в Україні.

Віталій Міллер, аспірант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля:

На данном этапе это экспериментальный образец, чтобы показать людям и общественности, как ми видим и как можно сделать недорогой и качественный электромобиль.

І творці Єви плекають надію, що їхня електромобільна "дівчинка" не шукатиме іноземних концернів, а послугує українцям.

Ольга Поркуян, ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: