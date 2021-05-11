В Харькове водитель автомобиля Honda возил по улицам города на самодельном "ковре-самолете" людей, одетых в костюмы вымышленных персонажей - Аладдина и Жасмин.

Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

"На проспекте Науки патрульные заметили авто Honda, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, а именно перевозил двух пассажиров вне салона автомобиля на самовольно изготовленной конструкции.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще двое пассажиров находились в открытом багажнике автомобиля и снимали это на мобильный телефон.

Инспекторы составили на водителя административное постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности), ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов), а также административный протокол по ст. 173 (грубое нарушение общественного порядка и спокойствия граждан).

Как выяснилось позже, мужчиной в костюме Аладдина оказался блогер из Харькова Денис Поветкин. На своей странице в Instagram он опубликовал несколько снимков на "ковре-самолете", в том числе - на фоне патрульной машины.

Ранее мы писали о том, что врач купил "лампу Алладина" за 335 тысяч долларов. Как выяснилось, мошенники "обрабатывали" легковерного доктора достаточно долго, демонстрировали ему "чудеса", применяли гипноз и даже вызывали "джинна".

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