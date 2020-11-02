В Индии группа мошенников убедила доктора Лаик Хана из города Мератх купить "лампу Аладдина" за 25 млн рупий (примерно 335 тыс. долларов). Об этом сообщает Navbharat Times.

Посещая пациентку по имени Самина, доктор встретил в ее доме так называемого тантрика - последователя тантризма, индийской эзотерической практики. Тот признался, что обладает "магическими" способностями.

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После нескольких встреч тантрик по имени Исламуддин и его партнер Анис убедили врача, что могут сделать его баснословно богатым. Они предложили продать ему якобы исполняющую желания "лампу Аладдина".

Как выяснилось позже, мошенники "обрабатывали" легковерного доктора достаточно долго, демонстрировали ему "чудеса", применяли гипноз и даже вызывали "джинна". Его роль играл Исламуддин.

В конце концов Хан, который учился в Лондоне, согласился купить лампу и начал выплачивать деньги частями, но лампы так и не увидел. После нескольких платежей он вознамерился во что бы то ни стало забрать свою покупку, но мошенники стали уверять его, что это плохая идея, а прикосновение к "волшебной" лампе опасно.

Наконец поняв, что его водят за нос, доктор Хан обратился в полицию. Сейчас оба мошенника арестованы, а Самина, которая оказалась женой одного из преступников, объявлена в розыск.

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