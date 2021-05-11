В Украине хотят ограничить максимальный размер зарплаты госслужащих [ Редактировать ]
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде ограничить максимальный размер заработной платы государственных служащих на время действия чрезвычайной ситуации (ЧС).
Соответствующий законопроект №3492 рекомендуют принять за основу, сообщает информационное управление аппарата Рады.
Документ вводит ограничение максимального размера месячной зарплаты руководителей и работников субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, государственных служащих, должностных лиц и работников учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета.
В законе прописано, что размер зарплаты во время действия ЧС будет составлять не более двенадцати минимальных зарплат.
"По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона №3492 за основу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.
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