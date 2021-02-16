Верховная Рада возобновила конкурсы для госслужащих [ Редактировать ]
Источник: Верховная Рада Украины
Во вторник, 16 февраля, Верховная Рада Украина возобновила конкурсы на занятие должностей государственных служащих. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531.
Закон также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям.
Согласно документу, в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона объявляются конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.
Соответствующие контракты действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу данного закона.
При этом отборы, решения по результатам которых приняты или не обнародованы, отменяются.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада одобрила законопроект, согласно которому в Украине появится Единый портал сообщений о коррупции.
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