Кабмин повысил оклады госслужащих в 2021 году (полная сетка) [ Редактировать ]
Источник: НБУ
Кабинет министров Украины на своем заседании 13 января утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году. Об этом сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Минимальный размер оклада для госслужащих не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для должностных лиц - 2102 грн с 1 января 2021 года.
Постановление касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах и городов областного значения.
Зарплата госслужащего состоит из должностного оклада, надбавок к ней и премий.
Систему оплаты труда государственных служащих планируют изменить до 2022 года:
- должностной оклад будет зависеть от классификации должностей, в частности, должности оценят по уровню ответственности и нагрузки на чиновника;
- фиксированную часть зарплаты увеличат до 70%. В правительстве надеются, что это исключит установление неадекватных по размеру надбавок;
- средства на оплату труда между госорганами распределят на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;
- зарплаты госслужащих постепенно увеличат до рыночных. При этом будут учитываться показатели экономического роста.
Напомним, что уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.
С 1 января 2021 года этот показатель вырос до 6000 грн. Следующее повышение планировали с июля, но при подготовке бюджета ко второму чтению перенесли на декабрь. Минимальная зарплата увеличится до 6500 грн с 1 декабря 2021 года.
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Кабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах
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