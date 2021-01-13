Зарплата госслужащего состоит из должностного оклада, надбавок к ней и премий Источник: НБУ

Кабинет министров Украины на своем заседании 13 января утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году. Об этом сообщил в своем Telergram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Минимальный размер оклада для госслужащих не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для должностных лиц - 2102 грн с 1 января 2021 года.

Постановление касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах и городов областного значения.

Зарплата госслужащего состоит из должностного оклада, надбавок к ней и премий.

Систему оплаты труда государственных служащих планируют изменить до 2022 года:

должностной оклад будет зависеть от классификации должностей, в частности, должности оценят по уровню ответственности и нагрузки на чиновника;

фиксированную часть зарплаты увеличат до 70%. В правительстве надеются, что это исключит установление неадекватных по размеру надбавок;

средства на оплату труда между госорганами распределят на основе единого подхода к формированию соответствующего фонда;

зарплаты госслужащих постепенно увеличат до рыночных. При этом будут учитываться показатели экономического роста.

Напомним, что уровень минимальной заработной платы простых украинцев в 2021 году будет пересматриваться дважды.

С 1 января 2021 года этот показатель вырос до 6000 грн. Следующее повышение планировали с июля, но при подготовке бюджета ко второму чтению перенесли на декабрь. Минимальная зарплата увеличится до 6500 грн с 1 декабря 2021 года.