Предприятия "Метинвеста", за 15 лет работы произвели более 142 млн тонн стали. Из такого объема металла можно создать 20000 Эйфелевих башен. Весь этот объем стали производят 80 тысяч сотрудников Группы "Метинвест". Об этом сообщает пресс-служба компании на специальном сайте, посвященном 15-летию ее работы robymo.com.ua.

На сегодняшний день Группа входит в Топ-15 мировых добытчиков железной руды, также в Топ-10 производителей толстолистового и гарячекатного проката. И 42 позицию "Метинвест" занимает среди мировых производителей стали.

"Мы крупная международная промышленная группа. Также нас нежно называют "украинским стальным гигантом", потому что мы занимаемся добычей сырья, выплавке стали и продажей металлопродукции во всем мире. И мы единственная компания с украинскими корнями, которая входит в перечень ведущих мировых производителей стали и добытчиков железной руды". говорится на сайте посвященном празднования 15-летия Группы.

"Метинвест" – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляющая активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.