Туреччина взяла епідемію коронавірусу під контроль. Однак суворі карантинні обмеження, зокрема комендантську годину, не скасовуватиме щонайменше до першого червня. Про це заявив президент країни Таїп Реджеп Ердоган. Туреччина на п'ятому місці в світі за загальними показниками заражень.

А ось за минулу добу найбільше людей інфікувалося в Індії, Бразилії та Аргентині. Україна у загальносвітовому списку на 28 місці. І на восьмому в Європі.