В среду, 19 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что верификация субсидий в Украине продолжится, чтобы их получали только те, кому они действительно нужны. Об этом он сказал на заседании правительства.

Также он отметил, что новые изменения позволят автоматически их переназначать.

Верификация субсидий продолжается, это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Но новые изменения позволят переназначать субсидий без подачи соответствующего заявления, с некоторыми исключениями.

Изменения будут касаться вопроса наличия нескольких объектов жилья.

"Если вы владелец 3-4 квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет. При этом если у вас есть квартира в городе и дом в селе, то это не помешает получить помощь. Так же само, если у вас есть еще одно жилье на правах совместной собственности, мы повышаем размер депозита, который влияет на назначение субсидии.

Новая верификация затронет небольшой процент получателей субсидий, у которых могут быть теневые доходы. Верификация будет продолжаться пять месяцев.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.

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