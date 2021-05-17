Назначение субсидий: как изменились правила [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Проект постановления обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Документ содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.
В частности, предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (54,725 тысяч гривен).
Кроме того, право на субсидию получат те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности.
Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.
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