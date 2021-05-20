В одной области Украины превышен показатель по COVID-19 [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в одном регионе превышен показатель по COVID-19.
Так, в Донецкой области превышен уровень эпидемической опасности - 101,5% при норме не выше 100%.
Таким образом Донецкая область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина. Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне.
Кроме этого шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. А Винницкая область еще и по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.
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