В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины назначила Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"За" проголосовали 293 народных депутата. Сразу после назначения первый вице-премьер принес присягу члена Кабинета министров.

Что известно об Алексее Любченко

До назначения Любченко был главой Государственной налоговой службы.

С сентября 2009 по июнь 2011 года он был заместителем главы Государственной налоговой администрации. Затем по февраль 2012 года занимал должность директора Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы.

В 2012-2014 годах - был помощником депутата VII созыва Верховной рады Виктора Тимошенко.

С февраля 2012 по июль 2014 года занимал должность первого вице-президента ПАО "Украгрохимхолдинг".

С июля 2014 по 2015 год был советником главы отдела советников Департамента обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы.

С октября 2015-го стал первым вице-президентом ОАО "Украгрохимхолдинг".

А уже 29 апреля 2020 года распоряжением Кабинета министров его назначили председателем Государственной налоговой службы.

Ранее мы писали о том, что Рада назначила нового главу Минздрава.

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