Верховная Рада поддержала представление премьер-министра Дениса Шмыгаля по назначению нового министра здравоохранения. Им стал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отметим, комитет парламента по вопросам здоровья нации поддержал кандидатуру Ляшко.

"За" проголосовали 262 депутата. Ляшко сразу после голосования принес присягу члена Кабинета министров.

С марта 2013 по февраль 2014 года Ляшко был главой Киевского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы, а в 2014-2016 годы - экспертом по вопросам общественного здоровья в реанимационном пакете реформ. С 2014 по февраль 2018 года возглавлял общественную организацию "Инфекционный контроль в Украине".

С февраля 2018 года по июль 2019-го он занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава.

В конце февраля прошлого года Ляшко назначили главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины.

Ранее Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова.

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