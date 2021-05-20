В четверг, 20 мая, в Одессе самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) совершил аварийную посадку.

Это пассажирский рейс, который следовал по маршруту "Стамбул - Борисполь".

Отметим, что в информационной службе аэропорта Одесса подтвердили эту информацию:

Да, действительно самолет приземлился. Он сейчас находится в нашем аэропорту. Что произошло, пока неизвестно. Больше информации у нас нет.

Также о случившемся пишет "Думсая". По информации издания, в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту. Техническая неисправность возникла в небе над Черным морем.

Отметим, что это сравнительно молодой борт. Самолету 11.4 года. ранее летал в авиакомпании Norwegian Air Shuttle. у МАУ с 2016 года.

Также, судя по графику высоты и скорости этого рейса, борт сразу же начал снижаться для посадки, как только поднялся на эшелон.

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