Момент крушения самолета ВВС Беларуси "Як-130", который 19 мая разбился в Барановичах, попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что самолет выполнял учебный полет. Оба пилота погибли.

Напомним, в среду, 19 мая, днем в Беларуси рядом с жилыми домами разбился военно-учебный самолет. Известно, что он взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, но упал на улице Розы Люксембург в Барановичах.

По данным Минобороны Беларуси, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались, однако, к сожалению, оба погибли.

Ранее мы писали о том, что пилот посадил самолет с оторванной крышей.

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